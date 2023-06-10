Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 11 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 25°: Bulutlu
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Bulutlu
Adana 29°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Muğla 26°: Yer yer yağışlı
Manisa 31°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Bitlis 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 23°: Çok bulutlu
Nevşehir 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Ağrı 24°: Sağanak yağışlıKaynak: HABER MERKEZİ