Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 11 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 25°: Bulutlu

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Bursa 26°: Bulutlu

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Muğla 26°: Yer yer yağışlı

Manisa 31°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Parçalı bulutlu

Bitlis 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 23°: Çok bulutlu

Nevşehir 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Aksaray 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Ağrı 24°: Sağanak yağışlı