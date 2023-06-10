Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 11 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul 26°: Parçalı bulutlu
Bursa 26°: Bulutlu
Tekirdağ 26°: Çok bulutlu
Edirne 31°: Çok bulutlu
Sakarya 27°: Çok bulutlu
Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu
Yalova 26°: Çok bulutlu
Kocaeli 26°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı ise bulutlu olacak.
Ankara 25°: Bulutlu
Aksaray 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 23°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 27°: Bulutlu
Çankırı 26°: Çok bulutlu
Kayseri 24°: Yer yer yağışlı
Yozgat 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Sivas 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.
İzmir 31°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Parçalı bulutlu
Aydın 31°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 29°: Bulutlu
Denizli 29°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 28°: Çok bulutlu
Uşak 25°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Adana 29°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Sağanak yağışlı
Hatay 28°: Parçalı bulutlu
Mersin 27°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu
Isparta 23°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu
Mardin 31°: Parçalı bulutlu
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Bayburt 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 23°: Çok bulutlu
Giresun 22°: Yer yer yağışlı
Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu
Sinop 20°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Parçalı bulutlu
Ordu 22° : Parçalı bulutlu
Rize 22°: Yer yer yağışlı
Trabzon 22°: Bulutlu
Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 24°: Sağanak yağışlı
Ardahan 20°: Sağanak yağışlı
Erzurum 21°: Parçalı bulutlu
Kars 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Malatya: 29°: Parçalı bulutlu
Tunceli 28°: Sağanak yağışlı
Muş 26°: Parçalı bulutlu
Şırnak 27°: Parçalı bulutlu
Van 22°: Parçalı bulutlu
Hakkari 22°: Parçalı bulutlu