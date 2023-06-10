Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 11 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul 26°: Parçalı bulutlu

Bursa 26°: Bulutlu

Tekirdağ 26°: Çok bulutlu

Edirne 31°: Çok bulutlu

Sakarya 27°: Çok bulutlu

Kırklareli 29°: Parçalı bulutlu

Yalova 26°: Çok bulutlu

Kocaeli 26°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı ise bulutlu olacak.

Ankara 25°: Bulutlu

Aksaray 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Konya: 23°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 24°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 27°: Bulutlu

Çankırı 26°: Çok bulutlu

Kayseri 24°: Yer yer yağışlı

Yozgat 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Sivas 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın bulutlu olması bekleniyor. Denizli ise yer yer yağışlı olacak.

İzmir 31°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Parçalı bulutlu

Aydın 31°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 29°: Bulutlu

Denizli 29°: Yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 28°: Çok bulutlu

Uşak 25°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Sağanak yağışlı

Hatay 28°: Parçalı bulutlu

Mersin 27°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu

Isparta 23°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 34°: Parçalı bulutlu

Mardin 31°: Parçalı bulutlu

Siirt 33°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 34°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Bayburt 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 23°: Çok bulutlu

Giresun 22°: Yer yer yağışlı

Kastamonu 24°: Parçalı bulutlu

Sinop 20°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Parçalı bulutlu

Ordu 22° : Parçalı bulutlu

Rize 22°: Yer yer yağışlı

Trabzon 22°: Bulutlu

Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 24°: Sağanak yağışlı

Ardahan 20°: Sağanak yağışlı

Erzurum 21°: Parçalı bulutlu

Kars 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Malatya: 29°: Parçalı bulutlu

Tunceli 28°: Sağanak yağışlı

Muş 26°: Parçalı bulutlu

Şırnak 27°: Parçalı bulutlu

Van 22°: Parçalı bulutlu

Hakkari 22°: Parçalı bulutlu