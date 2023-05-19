19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikler kapsamında Bahariye Tesisleri’nde buluşan yüzlerce genç Su Sporları Festivali’nde dragon, tekne ve kanolara binerek kürek çekti.

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Genç Eyüpsultanlılar, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri başta olmak üzere Eyüpsultanlı gençler hem kürek çektiler hem de festival alanına kurulan oyun gruplarında eğlenceli saatler geçirdiler.

“HALİÇ SU SPORLARI MERKEZİ HALİNE GELECEK”

Gençlerle birlikte kürek çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Haliç'i su sporları merkezi haline getirmek istediklerini ifade ederek “Haliç'te su sporlarını aktif hale getirmek istiyoruz. Artık su sporlarının Haliç'le tam olarak buluşması gerekiyor. Gelecekte göreceksiniz Haliç, su sporlarının yapıldığı bir merkez haline gelecek. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bunun küçük bir denemesini de yapmış olduk. Gördüğünüz gibi gençlerimiz de yoğun ilgi gösterdi. Ben bütün gençlerimizin bayramlarını kutluyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ