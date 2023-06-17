Türkiye’de kullanılan 1000 TL’lik banknotun üzerinde kimin fotoğrafının yer aldığını ve gelecekte 1000 lira banknotlarda kimin yer alacağını inceleyeceğiz. Türkiye’deki para birimleri arasında en yüksek değere sahip olan 1000 TL’lik banknotta yer alan kişinin kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Gelecekte banknotlarda kimlerin yer alabileceğini keşfedeceğiz.

1000 TL’lik banknotun üzerinde kimin fotoğrafı var?

1000 TL’lik banknotun üzerinde yer alan kişi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, Türkiye’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan bir liderdir ve bu nedenle banknotta yer alması oldukça anlamlıdır.

Banknotun ön yüzünde Atatürk’ün resmi yer alırken, arka yüzünde ise Cappadocia bölgesinde yer alan Peri Bacaları görüntüsü yer almaktadır. Bu bölge Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden biridir ve banknotun arka yüzünde yer alması da oldukça anlamlıdır.

1000 lira banknotta kim olacak?

Gelecekte hangi kişinin 1000 lira banknotlarda yer alacağına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli yerleri olan kişilerin banknotlarda yer alması oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle, gelecekte banknotlarda yer alabilecek kişiler arasında Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan liderler ve sanatçılar yer alabilir.

1000 TL’lik banknotun üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir liderdir. Banknotta yer alması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna olan saygının bir göstergesidir. Gelecekte banknotlarda kimlerin yer alacağına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Türk tarihinde önemli yerleri olan kişilerin banknotlarda yer alması oldukça yaygın bir uygulamadır.

Basımı Merkez Bankası tarafından da yalanlanan 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların üzerinde kimsenin fotoğrafı bulunmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güven Pado'nun iddiaları yalanlayan açıklaması da gazetelerde yer aldı. Pado, "Bu tür haberler gerçeği yansıtmamakta ve polemik amaçlı söylenmektedir" dedi.

1000 TL’LİK BANKNOT BASILACAK MI?

Yeni banknotlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, 2-3 yılda tek haneye ulaşmak. Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok. Serbest Döviz Kuru rejimine sahibiz, bundan vazgeçme planımız yok. Dövizde arz ve talep fiyatı belirler. Dönemsel hareketlenmeler her zaman olabiliyor. Dövizin arzı ve talebi geleceği yeri belirler. Cari açığı düşürme perspektifi olan Türkiye 100 milyar lira turizm, 400 milyar lira ihracat hedefliyor. Türkiye 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi hedefliyor. Döviz her zaman hareket edecektir, aşağı yukarı gidecektir. Esas olan reel döviz kurudur. Reel döviz kurunun istikrarlı seyir izleyeceğini düşünüyorum. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Önümüzdeki dönemde belirsizlikler azalacak, ekipler şekillenecek, istikrarlı ve güvenli ortamda bu konular şekillenecektir.”