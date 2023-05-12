12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Şube binasında basın açıklaması yaptı. Başkan Çeker, 1000 kişiye 2,4 hemşire düştüğünü ve iş yükü altında hemşirelerin ezildiğini ifade etti.

YOĞUN İŞ YÜKÜ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Çeker, sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü ve yöneticiler tarafından yapılan mobingler nedeniyle buruk bir hemşireler haftası geçirdiklerini belirtti. Başkan Çeker, “Sağlık Bakanlığı 2021 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda yer alan bilgiye göre, 154.680 Hemşire, görev yapmaktadır. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre ise İlimizde 5050 Hemşire bulunmaktadır. Buna göre Ülke genelinde 1000 kişiye düşen hemşire sayısı yaklaşık 2.4 olarak hesaplanmakta. Sadece bu veriler bile hemşirelerin iş yükünü göstermeye en güzel örnektir” dedi.

YOKSULLUK SINIRINDA

Başkan Çeker açıklamasının devamında ise, “ Türkiye, bu sayıyla OECD ülkelerinin 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı ortalamasının yaklaşık %70 altında kalıyor. OECD ülkeleri arasında sondan ikinciyiz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı yetkililer ile Maliye Bakanlığı yetkilileri görüşerek, hem sağlıkta istihdamın artırılması hemde çalışanların iş yükünün azaltılarak vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlanabilir. Hemşirelerimiz ile diğer sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi döneminde özverili çalışlardır. Halkımızın minnettarlığının Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından da gösterilmesini ve hem iş yükünün hemde yoksulluk sınırı altındaki ücretlerin yükseltilmesi noktasında çalışma yapmalarını beklemekteyiz” dedi.

VATANDAŞIN YANINDA

Başkan Çeker hemşireler haftasının önemine değinerek, “ Milletimize şifa dağıtan, fedakâr bir mesleğin cefakâr mensupları Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlu olsun.

Milletimizin ne zaman bir sıkıntısı yaşasa hemşirelerimizin sağlık çalışanlarımızın kahramanlıklarına şahit olmuşuzdur. Pandemide hayatını ortaya koyup feda edercesine verilen mücadele, Türkiye’yi derinden etkileyene depremde gecesini gündüzüne katarak zor koşullarda sağlık hizmeti üretmeleri bunun en somut örnekleridir. Millet ve memleket adına her zaman göreve hazır olanların çalışma hayatından bekledikleri ise sadece hak ettikleri ekonomik şartlara kavuşmak, daha iyi ve verimli hizmet sunabilecekleri bir çalışma ortamında hizmet üretmektir” dedi.

HEMŞİRELİK KANUNU

Başkan Çeker, “ Ekonomik koşullarda günümüz şartlarına süratle uygun hale getirilmeli, ücretler uzmanlık gerektiren işin hakkını verecek seviyeye mutlaka çıkartılmalıdır. Aşırı bir iş yükü vardır bunun önüne geçilmeli istihdam planlı bir şekilde arttırılmalıdır. İcap nöbeti ücreti, fazla çalışma gibi her görevin mutlaka ekonomik olarak karşılığı teslim edilmelidir. Hemşirelerin kurum içinde kendileri ile ilgili yönetici görevlerine objektif bir şekilde atanmaları sağlanmalıdır. Mobbing sonlandırılmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Aile ve sosyal yaşamlarına katkısı olması için hastanelerde kreşler açılmalı 7/24 hizmet vermelidir. İşe geliş gidişlerde ulaşımla ilgili sıkıntılar çözülmelidir. Hemşirelik Kanunu açık ve net şekilde düzenlenmelidir” dedi.

CEFAKAR ÇALIŞANLAR

Başkan Çeker son olarak, “Taleplerimiz makul, haklı ve gerçekçidir. Çalışanların penceresinden bakarak sıkıntıları dile getiriyoruz. Kazanana kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Önemli gün ve haftaların bayram tadında geçmesinin yolunun sağlık çalışanların taleplerinin hayata geçirildikten sonra olacağını ısrarla vurguluyoruz. Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyor, sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.