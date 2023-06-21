100 Yıldırımın 'Ürkütücü' Görüntüsü Mudanya'dan Dünya Basınına

16 Haziran'da 50 dakika boyunca kaydedilen bu görüntüler, her 30 saniyede bir yıldırım düştüğüne işaret ediyor.

İkizler, Livescience'a yaptığı açıklamada, "Her biri güzeldi. Ancak tüm yıldırımları tek bir karede birleştirdiğimde ürkütücü bir manzara ortaya çıktı." dedi ve gök gürültülü sağanakın "muhteşem bir görsel şölen" yarattığını belirtti.

Görüntüde buluttan buluta, buluttan yere ve buluttan suya doğru hareket eden en az üç farklı türde yıldırım ve şimşek tespit edildi. Bu, tek bir fırtınada bu kadar çok yıldırımın düşmesinin alışılmadık bir durum olmadığını gösteriyor. Aslında, dünya genelinde her yıl 1.4 milyar yıldırım düşüyor, bu da her gün yaklaşık 3 milyon yıldırıma denk geliyor.

ABD Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi'ne (NOAA) göre, her bir elektrik boşalması muhtemelen 100 milyon ile 1 milyar volt arasında enerji taşıyor ve bu kadar büyük bir enerji çevredeki havanın sıcaklığını 10 ila 33 bin derece artırabilir.

İkizler'in oluşturduğu görüntüde, yıldırımların ikonik zikzak şekli dikkat çekiyor. Ancak araştırmacılar, bu çarpık şekillerin neden oluştuğundan tam olarak emin değil. 2022'de yapılan bir çalışma, bu karakteristik şekillerin enerjinin yere doğru hareket ettiği sırada düzensiz bir biçimde oluşan iletken bir oksijen formundan kaynaklandığını öne sürdü