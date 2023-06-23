Açıklama: Group-IB'nin yaptığı araştırmaya göre ChatGPT sızıntıları her geçen gün artış göstermekte ve hacker'lar tarafından darkweb sitelerinde satılmaktadır. Bu durum, hemen her ülkeden ChatGPT kullanıcılarının verilerinin risk altında olduğunu göstermektedir.

Open AI Kullanıcıları Suçluyor

Open AI, ChatGPT kullanıcılarının güvenlik önlemlerini ihmal ettiğini ve bu nedenle yaşanan olayların kullanıcıların sorumluluğunda olduğunu iddia etmektedir. Geçmişte hack'lenen veya kötü amaçlı yazılım yüklenen cihazlara erişen kullanıcıların bilinçsizce verilerini hacker'lara kaptırdığını belirten Open AI, endüstri standartlarına uygun güvenlik önlemleri kullandığını savunmaktadır.

Veri Sızıntıları ve Etkilenen Ülkeler

Group-IB'nin verilerine göre, ABD, Fransa, Fas, Endonezya, Pakistan ve Brezilya gibi ülkeler ChatGPT veri sızıntılarının en çok yaşandığı bölgelerdir. Özellikle Asya-Pasifik bölgesi, ele geçirilen verilerin en yoğun satıldığı bölge olarak öne çıkmaktadır. Mayıs ayında sadece 26 binden fazla kullanıcıya ait verilerin darkweb'de paylaşıldığı bildirilmiştir.

Kullanıcıların Güvenlik İçin Alabileceği Önlemler

Siber güvenlik konusunda bilinçli olmanın ve kişisel verilerin korunması için kullanıcılar çeşitli önlemler alabilir. Bunlar arasında aynı şifrelerin farklı sitelerde kullanılmaması, güçlü şifreler tercih edilmesi ve şifre yöneticilerinin kullanılması önemli adımlardır. Ayrıca, çift faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin etkinleştirilmesi ve güncel güvenlik yazılımlarının kullanılması da önemlidir. Bununla birlikte, hiçbir önlem yüzde 100 koruma sağlamasa da bu adımlar kullanıcıların kendilerini saldırılara karşı daha iyi korumasına yardımcı olabilir.

Bu olay, yapay zeka destekli sistemlerin güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kullanıcıların güvenlik konusunda bilinçli olmaları ve önlemlerini almaları önem taşımaktadır.