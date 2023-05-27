Aylık olarak faiz almak isteyen vatandaşlar, bankaların 32 günlük ya da 1 aylık faiz oranları üzerinden işlem yapmalılar.Çünkü, mevduat faizlerinde 32 gün üzerinden işlem yapılır. Peki 100 bin TL ana paraya bankalar ne kadar faiz veriyor? Faiz getirisi nasıl hesaplanır? Vadeli hesap nedir? İşte detaylar...

100 Bin TL Ana Paraya Bankaların Verdiği Faizler

ING Bank

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %33

Net Kazanç: 2.748,49 TL

Vade Sonu Tutar: 102.748,49 TL

Yapı Kredi Bankası

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

TEB

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %29

Net Kazanç: 2.415,34 TL

Vade Sonu Tutar: 102.415,34 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 2.998,36 TL

Vade Sonu Tutar: 102.998,36 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %29

Net Kazanç: 2.415,34 TL

Vade Sonu Tutar: 102.415,34 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Vade Sonu Tutar: 102.165,48 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %21,5

Net Kazanç: 1.790,68 TL

Vade Sonu Tutar: 101.790,68 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %21

Net Kazanç: 1.749,04 TL

Vade Sonu Tutar: 101.749,04 TL

HSBC

Faiz Oranı: %18

Net Kazanç: 1.499,18 TL

Vade Sonu Tutar: 101.499,18 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %15,5

Net Kazanç: 1.290,96 TL

Vade Sonu Tutar: 101.290,96 TL

Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Aylık faiz getirisi, “Aylık Faiz Getirisi = (Yıllık Faiz Oranı / 12) x Anapara” formülü ile hesaplanır.

Vadeli Hesap Nedir?

Vadeli hesaplar, genellikle kısa veya uzun vadeli yatırımlar için kullanılan güvenli bir tasarruf aracıdır. Risksiz yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat bir banka veya finansal kurumla belirli bir süre için anlaşma yapılan bir tasarruf hesabıdır.

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