Aylık olarak faiz almak isteyen vatandaşlar, bankaların 32 günlük ya da 1 aylık faiz oranları üzerinden işlem yapmalılar.Çünkü, mevduat faizlerinde 32 gün üzerinden işlem yapılır. Peki 100 bin TL ana paraya bankalar ne kadar faiz veriyor? Faiz getirisi nasıl hesaplanır? Vadeli hesap nedir? İşte detaylar...
100 Bin TL Ana Paraya Bankaların Verdiği Faizler
ING Bank
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %33
Net Kazanç: 2.748,49 TL
Vade Sonu Tutar: 102.748,49 TL
Yapı Kredi Bankası
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
TEB
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %30
Net Kazanç: 2.498,63 TL
Vade Sonu Tutar: 102.498,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %29
Net Kazanç: 2.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 102.415,34 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 2.998,36 TL
Vade Sonu Tutar: 102.998,36 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %29
Net Kazanç: 2.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 102.415,34 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %26
Net Kazanç: 2.165,48 TL
Vade Sonu Tutar: 102.165,48 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %21,5
Net Kazanç: 1.790,68 TL
Vade Sonu Tutar: 101.790,68 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %21
Net Kazanç: 1.749,04 TL
Vade Sonu Tutar: 101.749,04 TL
HSBC
Faiz Oranı: %18
Net Kazanç: 1.499,18 TL
Vade Sonu Tutar: 101.499,18 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %15,5
Net Kazanç: 1.290,96 TL
Vade Sonu Tutar: 101.290,96 TL
Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?
Aylık faiz getirisi, “Aylık Faiz Getirisi = (Yıllık Faiz Oranı / 12) x Anapara” formülü ile hesaplanır.
Vadeli Hesap Nedir?
Vadeli hesaplar, genellikle kısa veya uzun vadeli yatırımlar için kullanılan güvenli bir tasarruf aracıdır. Risksiz yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat bir banka veya finansal kurumla belirli bir süre için anlaşma yapılan bir tasarruf hesabıdır.
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