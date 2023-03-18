Sanat ödülleri jüri başkanlığını değerli sanatçı ve öğretim görevlisi Nilgün Acar Onat, magazin ödülleri jüri başkanlığını ise değerli televizyoncu, magazin yorumcusu ve yapımcı Erol Köse üstlendi. “Altın Plak”, “Altın Mikrofon”, “Altın Nota” ve “Altın Kalem” gibi efsane ödüller, büyük bestekâr Erol Sayan ve Hocaların Hocası unvanına sahip olan Şef Süheyla Altmışdört gibi efsane isimlerin jüri başkanlığı ile Türkiye’de tekrar veriliyor. “Müzeyyen Senar Büyük Ödülü”, “Şef Süheyla Altmışdört Büyük Ödülü”, “Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Sanat Ödülü” ve “Cemal Safi Şiir Ödülü” ise 10. yılımızda ilk kez verilecek. Şef Süheyla Altmışdört Büyük Ödülü’nün ilk sahibi, hâlâ hayatta olan Hocaların Hocası Şef Süheyla Altmışdört’ün kendisi tarafından belirlendi. “Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça Sanat Ödülü” jüri başkanlığını ise unutulmayacak şarkıların bestekârı, yaşayan en büyük bestekâr Erol Sayan üstlendi.

İşte 5. OnurAkayMedya Yılın Dijital Altın Ödülleri Jüri Üyeleri:

Melihat Gülses (Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı) Ayşe Mine (Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı) Osman Babuşçu (Bestekâr) Erol Bingöl (Bestekâr) Nedim Saatçioğlu (Şair) İpek Dereli (TRT Ankara Radyosu Şefi) Müge Oruçkaptan ( Sunucu ve Oyuncu) Meral Konrat (Film-San Vakfı'nın Başkan Yardımcısı ve Sinema sanatçısı) Kıvanç Terzioğlu (Film-San Müdürü ve Köşe Yazarı) Ahmet Çevik (Tiyatro Sanatçısı) Mustafa Barış Durak (OnurAkayMedya Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteci) Zühre Gülşen (OnurAkayMedya Haber Müdürü ve Gazeteci) Ülkü Gözen Stewart (OnurAkayMedya Köşe Yazarı ve Kitap Yazarı)

OnurAkayMedya Yılın Ödülleri daha önce 4 kez görkemli törenlerle sahiplerine verildi. Pandemi nedeni ile 2 yıldır ertelenen ödül törenleri, bu sene ise Türkiye’nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle törensiz ve dijital olarak sahiplerine veriliyor. 3 aydır Türkiye’nin önde gelen grafikerleri tarafından tasarlanan ödüllerin tasarım ücretini karşılayan sponsor firma, ödüllerin yapım ve tören masraflarını ise depremzedelere yardım olarak gönderecek. Dijital olarak yayın yapan OnurAkayMedya, Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital ödül veriyor ve her sene Mart ayında vermeye devam edecek. OnurAkayMedya tarafından 6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü’nde ise her sene “Yılın Sevilen 3 Şarkısı” belirlenecek ve sahipleri “Bronz”, “Gümüş” ve “Altın” nota ile ödüllendirilecek. Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla 2017 ve 2018 yıllarında iki kez üst üste "Yılın Medyası" seçilen, "Sadece Özel Haber" yayın politikası ve sloganı ile yayın yapan ve okuyucuları tarafından "Bilinmeyenlerin Bilinen Adresi" olarak anılan "OnurAkayMedya", 1 Mart 2013 yılında yayın hayatına başladı. OnurAkayMedya, çok sayıda özel haberi ve özel röportajı ile 10 senedir Türkiye'de gündem ve ulusal medyada güven yarattı.