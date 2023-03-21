Sözü ve müziği Erbey’e düzenlemesi Lüftü Bayülken’e ait Karalım, 4 yıl verilen müzikal aranın ilk ürünü. Karalım giden sevgilinin ardından duyulan özlemin ve hatıraların dile getirildiği duygusal bir şarkı .Şarkının düzenlemesi Erbey'in tarzında ve güncel soundlar ile desteklendi. Şarkının video klibi soğuk ve yağmurlu bir sonbahar günü Çatalca'da ve Kilyos'ta çekild. 10 saat süren video klip çekimlerin dış planları havanın aşırı soğuk olmasına rağmen geç saatlere kadar devam etti. Set sonunda Erbey, soğuktan dolayı iki gün hasta yattı.

Esas sürpriz Haziran’daki albüm

İki ayda bir şarkı yayınlamak üzere takvim oluşturan Erbey, esas sürprizini Haziran ayına sakladı. Günümüzdeki hıza ayak uydurmak için tekli şarkılarını yayınlamaya devam edeceğini söyleyen Erbey, uzun zamandır üstünde farklı müzisyenlerle çalıştığı albümü içinde stüdyoda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Profesyonel kariyerinin 25. Yılına özel hazırladığı bu albümde farkı güç birliktelikleri ile oluşturuldu. Erbey Kendi soundunu ve şarkı söylemedeki yorum farkını da bu albümde bir kez daha ortaya koyacak.

KARALIM



Bu gün benim için heryer,Dört duvar

Sen olmazsan yaşamak,Neye yarar



Gittin gideli gözlerim kapalı

Bir rüya sanki yüreğim yaralı

Uzun zaman oldu açtın sen arayı

Dön gel artık gözleri karalım ahh



Günler artık zor geçiyor,Mevsim sonbahar

Kışın güneş yazın yağmur,olsan ne yazar



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