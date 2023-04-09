Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara`nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz`in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz`de doğu ve kuzeydoğudan 4-6; Doğu Karadeniz`de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Kastamonu: Sağanak yağışlı.
Bolu:Şiddetli gök gülültülü sağanak yağışlı.
Samsun: Sağanak yağışlı.
Trabzon: Sağanak yağışlı.
Sinop: Sağanak yağışlı.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
İstanbul: Parçalı bulutlu ve yağmurlu.
Tekirdağ: Parçalı bulutlu ve yağmurlu.
Edirne: Yer yer sağanak yağışlı.
Kırklareli: Hafif sağanak yağışlı.
Kocaeli: Şiddetli gök gürültülü sağanak Yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege`de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege`de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege`nin kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale: Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Balıkesir: Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Bilecik: Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar: Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz`de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz`de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu`nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Adıyaman: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Diyarbakır: Sağanak yağışlı.
Şırnak: Sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Ağrı: Sağanak yağışlı.
Elazığ: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Erzincan: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hakkari: Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ