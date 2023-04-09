10 Nisan Pazartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Küçük Yalanlar
22:15 Sesinde Aşk Var
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Erkenci Kuş
16.00 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17.15 Masterchef Türkiye
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender
12:25 Gönül Dağı
15:35 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi