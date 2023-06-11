10 Haziran 2023 reyting sonuçları! City- İnter, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Cumartesi akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki City- İnter, Gönül Dağı, Kardeşlerim dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 10 Haziran 2023 Cumartesi akşamı reyting sonuçları...

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Haziran Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Manchester City – Inter Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “Manchester City – Inter Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Manchester City – Inter Şampiyonlar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada “Manchester City – Inter Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” yer aldı.