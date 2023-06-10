10 Haziran 2023 reyting sonuçları! Camdaki Kız, Aldatmak, Alsancakreyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Cuma akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 10 Haziran 2023 Cuma akşamı reyting sonuçları...

9 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI

Düne ait reyting sonuçları belli oldu. Buna göre, total sıralama şu şekilde oluştu;

Yalı Çapkını

Kızılcık Şerbeti

Yalı Çapkını (Özet)

Ateş Kuşları

Esra Erol'da

AB REYTİNG SONUÇLARI

Kızılcık Şerbeti

Yalı Çapkını

Kızılcık Şerbeti (Özet)

Yalı Çapkını (Özet)

Ateş Kuşları