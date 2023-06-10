10 Haziran Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 10 Haziran Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 10 Haziran Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:15 Güzel Günler
05:00 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Aldatmak
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)
01:45 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Adım Farah
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülcemal
15:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Ali Kundilli (Yerli Sinema)
00:15 Gol Kralı (Yerli Sinema)
01:45 Ali Kundilli (Yerli Sinema)
03:45 Bay Yanlış
06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)
22:15 Evim Sensin (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
03:00 Bir Şansım Olsa
03:45 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
04:45 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
17:30 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
20:00 Maç Başlıyor
22:00 Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter"
00:15 Kupa Töreni
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Ege’nin Hamsisi
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:50 Tek Yürek 04.17
11:30 Teşkilat
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:35 Kapanış
Kaynak: DEMET CENGİZ