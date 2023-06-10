10 Haziran Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 10 Haziran Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 10 Haziran Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR



SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Güzel Günler

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Aldatmak

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)

01:45 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

15:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Ali Kundilli (Yerli Sinema)

00:15 Gol Kralı (Yerli Sinema)

01:45 Ali Kundilli (Yerli Sinema)

03:45 Bay Yanlış

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

20:00 Evim Sensin (Yerli Sinema)

22:15 Evim Sensin (Yerli Sinema)

00:30 Çöp Adam

03:00 Bir Şansım Olsa

03:45 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

04:45 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

17:30 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 Maç Başlıyor

22:00 Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter"

00:15 Kupa Töreni

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Ege’nin Hamsisi

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:50 Tek Yürek 04.17

11:30 Teşkilat

14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:35 Kapanış