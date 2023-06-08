1 varil petrol kaç litre? 1 varil ham petrolden kaç litre benzin ve mazot çıkar? Ham petrol nedir? Dünyada kaç yıl yetecek kadar petrol vardır? En kaliteli petrol nerede bulunmaktadır? Tüm bu bilgiler haberimizde...

Ham Petrol Nedir?

BOTAŞ'ın ham petrol tanımı,"Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir." şeklindedir.

1 Varil Petrol Kaç Litre?

SPK’nın internet sitesinde yer alan verilere göre; 1 varil petrol 42 ABD galonu ham petrol eşdeğerindedir. Bu da 159 litre demek olur.

1 Varil Ham Petrolden Kaç Litre Benzin Ve Mazot Çıkar?

SPK’nın internet sitesinde yer alan verilere göre; 1 varil ham petrolden 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Dünyada Kaç Yıl Yetecek Kadar Petrol Vardır?

Yapılan araştırmalar neticesinde, Dünya petrol rezervlerinin 40 yıl, doğal gaz rezervinin 60 yıl, kömür rezervlerinin de yaklaşık 240 yıl ömrü olduğu söylenmektedir.



Dünyanın En Kaliteli Petrolü Nerede Bulunmaktadır?

Günlük 1.5 milyon varillik petrol üretimiyle Libya'da dünyanın en kolay işlenen ve en kaliteli petrolu bulunmaktadır.