1 Temmuz 2023 reyting sonuçları! Masterchef Türkiye, Güldür Güldür Güldür Show... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Cumartesi akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef Türkiye, Güldür Güldür Güldür Show... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 1 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Güldür Güldür Show olurken, 2. sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV

2 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

3 KILIBIK FOX TV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV

5 ŞİRİNLER 2 ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZETİ SHOW TV

8 ZORAKİ MİSAFİR ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV

2 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZETİ SHOW TV