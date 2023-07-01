1 Temmuz Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 1 Temmuz Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 1 Temmuz Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Sinema Gırgıriye’de Büyük Seçim

16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Yerli Sinema Çember: Yolun Sonundaki Kız

02:00 Yerli Sinema Çember: Yolun Sonundaki Kız

03:30 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Yerli Sinema Züğürt Ağa

01:30 Maviye Sürgün

03:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Yabancı Sinema Mucize

12:00 Çizgi Dizi Akıncı

12:20 Çizgi Dizi Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Şirinler 2

22:00 Yerli Sinema Zoraki Mİsafir

00:30 Vermem Seni Ellere

03:30 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Erkenci Kuş

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

01:00 Aramızda Kalsın

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:25 Ege’nin Hamsisi

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:45 Tek Yürek 04.17

12:30 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:55 Kendi Düşen Ağlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Yerli Sinema Dargın Kuzenler

17:30 Yabancı Sinema Batılı Adam

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Yerli Sinema Dargın Kuzenler

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Yerli Sinema Yahşi Batı

01:30 Yasak Elma

04:15 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk