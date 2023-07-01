1 Temmuz Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 1 Temmuz Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 1 Temmuz Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Sinema Gırgıriye’de Büyük Seçim
16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Yerli Sinema Çember: Yolun Sonundaki Kız
02:00 Yerli Sinema Çember: Yolun Sonundaki Kız
03:30 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Yerli Sinema Züğürt Ağa
01:30 Maviye Sürgün
03:45 Yerli Sinema Züğürt Ağa
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Yabancı Sinema Mucize
12:00 Çizgi Dizi Akıncı
12:20 Çizgi Dizi Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Şirinler 2
22:00 Yerli Sinema Zoraki Mİsafir
00:30 Vermem Seni Ellere
03:30 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Erkenci Kuş
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
01:00 Aramızda Kalsın
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:25 Ege’nin Hamsisi
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:45 Tek Yürek 04.17
12:30 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:55 Kendi Düşen Ağlamaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Yerli Sinema Dargın Kuzenler
17:30 Yabancı Sinema Batılı Adam
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Yerli Sinema Dargın Kuzenler
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:45 Yerli Sinema Yahşi Batı
01:30 Yasak Elma
04:15 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
Kaynak: DEMET CENGİZ