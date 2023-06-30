Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 1 Temmuz Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 28°: Güneşli

İzmir 33°: Güneşli

Bursa 28°: Güneşli

Adana 35°: Güneşli

Antalya 31°: Güneşli

Muğla 32°: Güneşli

Manisa 36°: Güneşli

Karabük 29°: Güneşli

Bitlis 28°: Güneşli

Bolu 27°: Güneşli

Nevşehir 27°: Güneşli

Aksaray 29°: Güneşli

Ağrı 24°: Güneşli