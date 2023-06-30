Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 1 Temmuz Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 28°: Güneşli
İzmir 33°: Güneşli
Bursa 28°: Güneşli
Adana 35°: Güneşli
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 36°: Güneşli
Karabük 29°: Güneşli
Bitlis 28°: Güneşli
Bolu 27°: Güneşli
Nevşehir 27°: Güneşli
Aksaray 29°: Güneşli
Ağrı 24°: Güneşli