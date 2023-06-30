Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 1 Temmuz Cumartesi günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 28°: Güneşli
İzmir 33°: Güneşli
Bursa 28°:  Güneşli
Adana 35°:  Güneşli
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 36°:  Güneşli
Karabük 29°: Güneşli
Bitlis 28°: Güneşli 
Bolu 27°:  Güneşli
Nevşehir 27°: Güneşli
Aksaray 29°: Güneşli 
Ağrı 24°: Güneşli

İBB'den Hatay'a Geçici Barınma Merkezi İBB'den Hatay'a Geçici Barınma Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ