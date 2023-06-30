Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 1 Temmuz Cumartesi günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İstanbul 30°: Güneşli
Bursa 31°: Güneşli
Tekirdağ 29°: Güneşli
Edirne 33°: Güneşli
Sakarya 29°: Güneşli
Kırklareli 31°: Güneşli
Yalova 30°: Güneşli
Kocaeli 29°: Güneşli
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Ankara 28°: Güneşli
Aksaray 29°: Güneşli
Konya: 29°: Güneşli
Eskişehir 30°: Güneşli
Kırıkkale 30°: Güneşli
Çankırı 28°: Güneşli
Kayseri 28°: Güneşli
Yozgat 24°: Güneşli
Sivas 30°: Güneşli
Nevşehir 27°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İzmir 33°: Güneşli
Manisa 36°: Güneşli
Muğla 31°: Güneşli
Aydın 36°: Güneşli
Çanakkale 32°: Güneşli
Denizli 35°: Güneşli
Balıkesir 32°: Güneşli
Uşak 30°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Adana 35°:Güneşli
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 33°: Güneşli
Mersin 31°: Güneşli
Osmaniye 33°: Güneşli
Kahramanmaraş 35°: Güneşli
Isparta 31°: Güneşli
Manisa 36°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 34°: Güneşli
Adıyaman 34°: Güneşli
Diyarbakır 35°: Güneşli
Mardin 32°: Güneşli
Siirt 35°: Güneşli
Şanlıurfa 36°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Bayburt ise parçalı bulutlu olacak.
Amasya 26°: Güneşli
Bayburt 21°: Parçalı bulutlu
Bolu 27°: Güneşli
Giresun 24°: Güneşli
Kastamonu 26°: Güneşli
Sinop 24°: Güneşli
Karabük 29°: Güneşli
Ordu 25: Güneşli
Rize 24°: Güneşli
Trabzon 24°: Güneşli
Zonguldak 26°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 24°: Güneşli
Ardahan 18°: Parçalı bulutlu
Bitlis 28°: Güneşli
Erzurum 22°: Güneşli
Kars 20°: Güneşli
Malatya: 31°: Güneşli
Tunceli 31°: Güneşli
Muş 27°: Güneşli
Şırnak 32°: Güneşli
Van 24°: Güneşli
Hakkari 27°: Güneşli