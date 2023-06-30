Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 1 Temmuz Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İstanbul 30°: Güneşli

Bursa 31°: Güneşli

Tekirdağ 29°: Güneşli

Edirne 33°: Güneşli

Sakarya 29°: Güneşli

Kırklareli 31°: Güneşli

Yalova 30°: Güneşli

Kocaeli 29°: Güneşli

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Ankara 28°: Güneşli

Aksaray 29°: Güneşli

Konya: 29°: Güneşli

Eskişehir 30°: Güneşli

Kırıkkale 30°: Güneşli

Çankırı 28°: Güneşli

Kayseri 28°: Güneşli

Yozgat 24°: Güneşli

Sivas 30°: Güneşli

Nevşehir 27°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İzmir 33°: Güneşli

Manisa 36°: Güneşli

Muğla 31°: Güneşli

Aydın 36°: Güneşli

Çanakkale 32°: Güneşli

Denizli 35°: Güneşli

Balıkesir 32°: Güneşli

Uşak 30°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Adana 35°:Güneşli

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 33°: Güneşli

Mersin 31°: Güneşli

Osmaniye 33°: Güneşli

Kahramanmaraş 35°: Güneşli

Isparta 31°: Güneşli

Manisa 36°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 34°: Güneşli

Adıyaman 34°: Güneşli

Diyarbakır 35°: Güneşli

Mardin 32°: Güneşli

Siirt 35°: Güneşli

Şanlıurfa 36°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Bayburt ise parçalı bulutlu olacak.

Amasya 26°: Güneşli

Bayburt 21°: Parçalı bulutlu

Bolu 27°: Güneşli

Giresun 24°: Güneşli

Kastamonu 26°: Güneşli

Sinop 24°: Güneşli

Karabük 29°: Güneşli

Ordu 25: Güneşli

Rize 24°: Güneşli

Trabzon 24°: Güneşli

Zonguldak 26°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 24°: Güneşli

Ardahan 18°: Parçalı bulutlu

Bitlis 28°: Güneşli

Erzurum 22°: Güneşli

Kars 20°: Güneşli

Malatya: 31°: Güneşli

Tunceli 31°: Güneşli

Muş 27°: Güneşli

Şırnak 32°: Güneşli

Van 24°: Güneşli

Hakkari 27°: Güneşli