TV8 Ekranlarının sevilerek izlenen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Nisan 2023 Cumartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?





Surivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Mavi Takım, dokunulmazlıkla beraber yemek ödülün sahibi oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı, eleme konseyinde ilk adayını seçti. Toplamda 4 oyla Murat haftanın ilk eleme adayı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi