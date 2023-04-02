TV8 Ekranlarının  sevilerek izlenen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Nisan 2023 Cumartesi  Survivor'da eleme adayı kim oldu?


Survivor │ 1 Nisan 2023 - Survivor

Surivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Mavi Takım, dokunulmazlıkla beraber yemek ödülün sahibi oldu. 

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU - 1 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? - Aspor

Survivor'da dokunulmazlığı  kaybeden Ünlüler Takımı, eleme konseyinde ilk adayını seçti. Toplamda 4 oyla Murat haftanın ilk eleme adayı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi