"1 Nisan elektrikler ne zaman gelecek?" Gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 31 Mart 2023 Perşembe günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. 1 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVCILAR

NO: 34826998



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34827129



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1356., 1357., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 01/05/2023 10:00:00 - 01/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34827174



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah FUAR sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827175



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ, OĞUZ sk bölgelerinde 01/05/2023 13:00:00 - 01/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34828287



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, EREĞLİ, GÜRHAN, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, OTAĞ, PAZARYOLU ÇIKMAZI, TARLACIK ÇIKMAZI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34828275



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, BEYAZLALE, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DENİZLİ, DERİNCE, DİLOVASI, EKİNÖZÜ, ELMALIK, EMİNLER, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAYDAR ALİYEV, KARACAÖREN, KARAKİTAP, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, KASTAMONU, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, ORTAOBA, OSMANİYE, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PAŞABAĞI, SAATÇİ, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TARLACIK ÇIKMAZI, TEKKİRAZ, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, ÇUKURBOSTAN, ÖZGÜVEN, ÖZKUL, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞİLE sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34828279



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.