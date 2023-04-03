Twitter hesabından iletişim bilgilerini paylaşan Aslan, aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerinde 1 milyondan fazla Suriyeli’nin oy kullanacağına da vurgu yaptı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 41 gün kala sandık siyasi partilerin sandık güvenliğine yönelik çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar vatandaşlık alan Suriyeli sığınmacıların sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu söyleyen Ümit Özdağ’ın kurucusu olduğu Zafer Partisi de sandık müşahidi çağırısı yaptı.

"1 milyon Suriyeli oy verirken, evde oturup seyredemem diyorsan…"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Twitter hesabından paylaştığı iletişim bilgileriyle, seçmeni sandık müşahidi olmaya davet etti. Seçimde oy kullanacak Suriyeli seçmen sayısına da dikkat çeken Aslan, şu paylaşımı yaptı:

“14 Mayıs seçimlerinde Türk vatandaşlığı verilmiş 1 milyon Suriyeli oy kullanarak senin geleceğine karar verirken evde oturup seyredemem diyorsan, Zafer Partisi seçim müşahidi olarak sandıklarda oyunu savun. Aşağıdaki HATTIMA ismini, oy kullanacağın il / ilçeyi yaz. Sana döneceğim”

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