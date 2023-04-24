Kökeni, 19. yüzyılın ortalarına dayanan ve 1 Mayıs 1886’da Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan büyük bir işçi grevi ve mitingi ile daha da önem kazanan 1 Mayıs İşçi bayramı her yıl, dünya genelinde işçi sınıfının haklarını savunduğu, sosyal adalet ve eşitlik taleplerini dile getirdiği bir gün olarak kutlanıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede 1 Mayıs günü resmi tatil olarak ilan edildi.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu tarihte okullar da tatil olacak.

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