Tuzlaspor'da başkan Recep Doğrul kulübün geleceğiyle ilgili konuştu. Doğrul, "Tuzlaspor'a talip var mı? Kulübün geleceğiyle ilgili son durum nedir?" sorusuna, "Tuzlaspor'u devretmek gibi bir niyetimiz var. Ciddi bir alıcı olursa masaya oturabiliriz." dedi.

"Görüştüğümüz birkaç talip oldu ama..."

"Görüştüğümüz birkaç talip oldu ama iş ciddiye binmedi. Şu anda net kafamızda belirlediğimiz bir ücret yok ancak 8-10 milyon Euro bandında bir ücrete bu iş biter diye düşünüyorum. Kulübümüzün borcu yok. Tesis ve stadyum konusunda gerekli sözleri aldık. Tuzlaspor'u devrettikten sonra şirketimiz bünyesine ait Diyarbekirspor'a konsantre olacağız"