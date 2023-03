Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaşanan zamların ardından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi et fiyatlarında indirime gidileceği belirtildi. Sosyal Medyanın gündeminde ise bazı kasaplardaki 300 TL olan kıymanın kilosuna tepki gösterildi.

Türkiye uzun zamandır içinde bulunduğu enflasyondan çıkabilmek için mücadele verirken vatandaş ise yapılan fahiş fiyat ve zamlarla adeta belini büktü. Pandemi krizi ile başlayan dünya genelindeki gıda krizleri Türkiye'deki enflasyonist artışla kendini göstermiş ve kesme giden büyükbaşların sebebiyle adeta et fiyatlarındaki zam kaçınılmaz olmuştu. Bakanlık 300 TL'ye dayanan et fiyatları için harekete geçti! Kırmızı et, kıyma, beyaz et ve bir çoğuna indirim geliyor- Bugün gelinen noktada bazı kasaplarda kıymanın kilosunun 300 TL olması başta emekli kesimi olmak üzere bir çok dar gelirli için vahim bir durum olarak aktarılmıştı. Yaşanan zam felaketinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesinde et fiyatlarına indirim geleceği belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLADI! İNDİRİM GELİYOR

İndirimin sağlanması için Bakanlık tarafından ithalat yoluyla Avrupa ve Güney Amerika'dan canlı hayvan ve karkas et getirileceği vurgulanarak, Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Buna göre ise, Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarına, 80'i de sanayiye verilecek. 31 Ocak'ta karkas etin en pahalısı 147 liraydı. 30 Ocak ile 5 Şubat'ta 145 TL olan dana karkas fiyatı, 6-12 Şubat'ta 150 TL'ye, 20-26 Şubat'ta 164 TL'ye, 27 Şubat ile 5 Mart arasında ise 170 TL'ye yükseldi. Ulusal Et Konseyi'nin haftalık raporuna göre de dana karkasın kilogramı geçen hafta 175-180 TL'ye kadar çıkınca dana kıymanın kilogram fiyatı 200, kuşbaşının kilogramı ise 250 TL'nin üzerini gördü. Halktan gelen son verilere göre ise dana kıymanın kilosu 300 TL'yi gördü.

RAMAZAN’DA ETE VE KIYMAYA ZAM MI GELİYOR?

Toptan et satanların zamları durdurulamazken, raflara yansıyacak yeni zamların da Ramazan ayında yapılacağı konuşuluyor. Ramazan ayında fiyatların 300 TL'yi geçeceği söyleniyor.