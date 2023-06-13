Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

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İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

Kaynak: AA