1 Haziran Perşembe Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 1 Haziran Perşembe günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 1 Haziran Perşembe günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'la
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Geleceğin Peşinde
16:00 Söz
18: 15 Star Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize (Tekrar)
20:00 Yüz Yıllık Mucize
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal (Tekrar)
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 Gülcemal
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023