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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 27 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında sosyal medya platformu X'ten 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Bu paylaşımların yüzde 43’ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını belirterek, "Allah'ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız! Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemeiz kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı. ANKARA (İGFA)