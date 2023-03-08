30 Mart akşamı alanında başarılı birçok sanatçının sahnede olacağı ‘Dayanışma Sahnesi’ YouTube ve diğer online platformlardan canlı olarak izlenebilecek. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılacak katkılarla depremden etkilenen 2200 öğrenciye kaynak oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliğiyle depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunacak.

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu sahneye taşımak amacıyla güçlerini birleştiriyor. DasDas ve Zorlu PSM ortaklığıyla oluşturulan ‘Dayanışma Sahnesi’, İhtiyaç Haritası aracılığıyla birbirinden değerli, alanında başarılı birçok müzisyen ve oyuncunun katkısı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Destek almak isteyen öğrenciler www.ihtiyacharitasi.org/dayanismasahnesibasvuru sayfasından formu doldurup istenen belgeleri yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Dayanışma Sahnesi YouTube Ortak Yayını ile Her Yerde!

30 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek ‘Dayanışma Sahnesi’, birlikteliğin gücünü çoğaltmak için etkinlikle eş zamanlı YouTube, Twitch ve TikTok üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. YouTube üzerinden de dayanışma sahnesine destekte bulunabilecek. YouTube üzerinden dayanışma sahnesine yapılacak tüm destekler Turkish Philantrophy Funds aracılığıyla yine deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getirecek. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam, Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirecek.

30 Mart Perşembe akşamı sahnede olamayan ve dayanışmaya destek vermek isteyen yerli ve yabancı birçok sanatçının da video yoluyla bağlanarak destek olacağı gece, Zorlu PSM sahnesinde oturmalı düzende gerçekleştirilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ