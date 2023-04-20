Türkiye'deki bir evin ortalama bir ayda kullandığı su miktarı, evin büyüklüğüne, kişi sayısına ve kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir. Ancak, birçok kaynak, ortalama bir evin ayda yaklaşık 20-30 metreküp su tükettiğini belirtmektedir.

Bu miktar, evde yaşayan kişi sayısına, günlük kullanım alışkanlıklarına ve hatta mevsimlere göre değişebilir. Örneğin, yaz aylarında bahçe sulama ihtiyacı arttığı için su tüketimi daha da yüksek olabilir.

Ayrıca, su faturaları aynı zamanda atık suyun da ücretlendirildiği dikkate alındığında, bu miktar daha da yüksek olabilir. Bu nedenle, su tasarrufu yaparak hem doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak hem de fatura maliyetlerini düşürmek önemlidir.

Yenigün Haber Merkezi