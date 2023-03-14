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Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak belirlendi.

EKSUNHALKA ARZ NE ZAMAN?