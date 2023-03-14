EKSUNHALKA ARZ NE ZAMAN?
Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak belirlendi.
EKSUN HANGİ BANKALARDA VAR?
Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
EKSUN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
EKSUN HİSSE FİYATI NE?
Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.
EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.
EKSUN KAÇ LOT VERİYOR?
Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.
EKSUN ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.